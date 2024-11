Bia e Beto caem em desgraça em um só capítulo de 'Garota do Momento'

No capítulo desta quinta-feira (7) de "Garota do Momento" (Globo), Bia vai destratar Beatriz, que se afastará de Beto e acaba perdendo o amuleto que ganhou de sua mãe.

Após uma discussão, Bia desmaia, deixando Clarice em desespero. A garota, que tem um problema congênito no coração, será levada às pressas ao hospital.

O desmaio de Bia respingará no destino de Beto, que será duramente coagido por Juliano. O empresário colocará um enorme peso na consciência do genro, que logo voltará atrás sobre o término do namoro. Assim, o fotojornalista viverá infeliz por conta da decisão que tomou.