Gil do Vigor lamenta volta de Trump à presidência dos EUA: 'Resta orar'

Gil do Vigor, 33, posicionou-se nas redes sociais sobre a vitória de Donald Trump, 78, nas eleições presidenciais norte-americanas deste fim de semana.

O que aconteceu

O ex-BBB começou falando sobre a importância de respeitar a decisão democraticamente tomada, concordando-se ou não com ela. "É importante valorizarmos a democracia, ao contrário do que ele fez em 2020, quando alegou fraude na derrota para [Joe] Biden", recordou ele, em seu Instagram.

Gil lembrou, entretanto, que Trump é um opositor ferrenho da acolhida de imigrantes nos Estados Unidos. "Ele já informou que vai promover a maior deportação de massas, que vai fechar fronteiras e sempre foi contra imigrante", apontou o economista, que tem se dividido entre os EUA e o Brasil para cursar seu PhD.