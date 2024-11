Natasha Dantas vai aos EUA matar a saudade do maridão Willian Bonner

William Bonner, 60, reencontrou a esposa, Natasha Dantas, 55. Ele está nos Estados Unidos, onde foi cobrir a eleição presidencial norte-americana.

O que aconteceu

A fisioterapeuta compartilhou publicamente que foi até a cidade de Washington especialmente para reencontrar o marido. O momento mais fofo é que ele foi até o aeroporto na intenção de diminuir o tempo da distância.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, Natasha mostrou o reencontro deles. "Aí, se a saudade for muita, a gente anda. Para no ponto pra esperar o transporte. Pega o segundo transporte da vez (porque o primeiro foi um táxi). Anda mais. Pega trem. Vê o sol nascer. Pega o quarto transporte da vez. Anda mais um pouco. Mas tem essa recompensa no final", escreveu ela.