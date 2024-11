Pabllo Vittar explica por que deixou de ficar com fãs: 'O pa* não sobe'

Pabllo Vittar, 31, explicou que não se envolve mais sexualmente com fãs porque eles ficam nervosos e broxam.

O que aconteceu

Vittar afirmou que curte viajar para outros países para se passar por desconhecida. "Eu amo viajar para fora do país porque sou uma pessoa qualquer e eu amo essa sensação, porque ninguém sabe quem sou, então eles chegam, ninguém tem medo, o p*u sobe", declarou durante participação no programa Na Palma da Mari, na CNN Brasil.

A drag explicou que quando vai ficar com pessoas que curtem seu trabalho eles tendem a broxar, como fãs, por exemplo. "Já aconteceu de broxarem muitas vezes... Falam 'meu Deus é a Pabllo'... Ficam nervosos. Por isso eu não fico mais com fã [o pa* não sobe]. É só se não me conhece. O fã fica muito nervoso, não dá para ficar".