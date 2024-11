Personagem inesperado se torna grande inimigo de Jin em 'Volta por Cima'

Jin (Allan Jeon) vai ganhar mais destaque em "Volta por Cima" (Globo) ao se aproximar cada vez mais de Tati (Bia Santana). Ao mesmo tempo, o coerano surge como uma ameaça para um personagem inesperado.

O que vai acontecer

Tati vai estreitar laços com Jin pouco a pouco. No capítulo previsto para ir ao ar quinta-feira (7), a irmã de Madá (Jessica Ellen) vai assistir a um episódio da série de dorama ao lado do novo amigo.