Comercial de Matt LeBlanc teve roteirista de 'Friends'; saiba os bastidores

O mais divertido, segundo a equipe, foi explicar para o próprio artista sobre as possibilidades do banco, já que a campanha investe seus esforços em quatro serviços da companhia nas próximas 8 semanas: Nubank+, FGTS, NuLimite garantido e Smart Choice. Afinal, a explicação do que é FGTS para um norte-americano é algo quase que surreal de imaginar. E, conforme uma das peças antecipadas na coletiva de lançamento, o próprio LeBlanc brinca com o conceito.

"Ele participou do processo todo, foi atrás de entender a importância do Nubank no Brasil, o que fazemos por aqui e as possibilidades que oferecemos. Um dos dias de gravação, ele até ficou uma hora a mais, por conta dessas colaborações no roteiro que fez", elogia Juliana Roschel, CMO do Nubank.

Além da campanha comercial, a Nubank é patrocinadora oficial da "The Friends Experience: The One in São Paulo", exposição itinerante do seriado que chega a São Paulo no dia 28 de novembro. Com tudo isso, não é nem preciso dizer que "how u doing" virou "how u banking".