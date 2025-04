João Pedro critica rivais do BBB: 'Vão jogar assim até quando?'

Em um papo com Renata no BBB 25 (Globo), João Pedro criticou o grupo rival do jogo e afirmou que todos estão em um cenário "confortável".

O que aconteceu

Em sua terceira liderança, João Pedro indicou Guilherme para o Paredão — o fisioterapeuta está na berlinda com Delma e Renata. Como justificativa, o goiano disse saber que é um alvo dos rivais.