3ª colocada no Miss Grand International tem coroa arrancada em confusão

Segundo o diretor do Miss Grand Myanmar para o Daily Mail, sua reação de protesto foi desencadeada ao ver a Thae Sun abalada com o resultado final. Ao receber sua faixa e coroa, a jovem soluçava no palco.

De acordo com as redes sociais do Miss Grand International, Thae Sun foi destituída da terceira colocação, devido ao "comportamento inapropriado e ações que violaram o regulamento". Htoo Ant foi banido do concurso por "falta de espírito esportivo e de credibilidade empresarial".

Nawat Itsaragrisil, chefe do concurso, negou as acusações feitas pelo diretor. Em uma entrevista coletiva, declarou: "Alguém como você não deveria participar de nada competitivo ou desafiador aos outros. Você deveria permanecer em seu próprio mundo imaginário, fantasioso e virtual".