Preta Gil mostra remédios de tratamento do câncer: 'Grata a cada pílula'

Preta Gil compartilhou com seus seguidores uma foto segurando mais de dez pílulas de remédios. A cantora está em um novo ciclo de quimioterapia depois que seu câncer voltou em quatro lugares.

O que aconteceu

Preta Gil fez postagem neste domingo. Na foto, nos stories, a cantora mostrou um coquetel de medicamentos e escreveu uma mensagem. "Sou grata a cada pílula."

Cantora está com quatro focos de câncer: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Ela foi diagnosticada com câncer de intestino no ano passado. Preta passou por cirurgias, e sessões de quimio e radioterapia.