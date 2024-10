Isis Valverde detalha vestido de noiva para casamento com Marcus Buaiz

Isis Valverde, 37, sobre casamento com Marcus Buaiz, 45, em entrevista ao Gshow.

O que aconteceu

A atriz, que vai se casar com o empresário no dia 3 de maio de 2025, detalhou como será o seu vestido. "É segredo (risos)! Tenho algumas opções em mente já em andamento, mas não está nada 100% decidido. Posso adiantar que o meu estilo preferido está numa linha mais 'boho'? que está super em alta!"

Com um time de famosos como padrinhos, a atriz falou dos preparativos. "Os preparativos estão em andamento. Mas já retomamos tudo este mês com reuniões com cerimonialista e fornecedores, e tudo mais."