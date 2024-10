Leo Bittencourt sobre Cauã de 'Rensga': 'Não queria o bebum caricato'

Ele diz que seria um sonho fazer um trabalho na região amazônica. "Seria um sonho trabalhar e ir para casa. Eu acho muito legal. Seria bom demais atuar e projetar também. Eu conversei com Adanilo (o Deocleciano da primeira fase de 'Renascer') no Jogo da Esperança e nós dois somos os únicos atores, atualmente no cenário, representando a região. A gente fica muito feliz, porque hoje existem mais exemplos".

Quando eu era criança, só via o Malvino Salvador. Hoje eu sei o que é ter essa representatividade na nossa responsabilidade. Mas eu quero cada vez mais atores do Norte. E que as pessoas, entendam que, apesar da distância e da barreira geográfica, elas podem correr atrás dos seus sonhos. Leo Bittencourt

No momento, Leo está em São Paulo, gravando a comédia romântica "Netlovers", que protagoniza com Fernanda Martins. "Todo mundo me cobrava, né? Nossa, você só faz personagem pesado. Cadê um personagem que eu possa me apaixonar por você sem culpa? Daqui a pouco tem aí no cinema", diz.

A segunda temporada inteira de "Rensga Hits!" já está disponível no Globoplay.