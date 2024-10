Ana Maria ironiza direção imprudente: 'Carro é extensão da masculinidade'

Ana Maria Braga criticou motoristas imprudentes no "Mais Você" desta segunda (21).

O que aconteceu

A apresentadora mostrou um acidente envolvendo um carro de luxo em Curitiba (PR). "Tem uma imagem impressionante. Um acidente com um carro Porsche. Ele vinha em alta velocidade, bateu numa placa de trânsito e, graças a Deus, não atingiu ninguém. O carro capotou e, por incrível que pareça, o motorista saiu andando. Mas é muita velocidade para uma rua dessa, cuja velocidade máxima deve ser 40, 50km/h", disse Ana Maria, enquanto as filmagens eram exibidas.

Ela apontou que esse tipo de direção negligente com carros de luxo parece ter se tornado mais comum. "A gente tem visto com uma certa frequência acidentes assim, com carrões esportivos em alta velocidade. Por sorte mesmo esse aí não atingiu ninguém".