Vera Viel revela surpresa dos médicos com seu processo de recuperação

Anteriormente, Vera havia relatado que passou por uma experiência divina durante a cirurgia. "O que eu estou vivendo é inexplicável, tem as mãos de Deus o tempo todo. Foi Ele quem me segurou no colo no momento da cirurgia. Ele pediu para que eu descansasse enquanto os médicos arrancavam o tumor, ali naquele momento não havia dor, somente o cuidado e o amor Dele, precisamos glorificá-lo, Ele me falou que a minha vida faria sentido a partir daquele momento. Disse que me daria vida e que não era a minha hora de ficar com Ele, foi tudo sobrenatural, disse que o Rodrigo cuidava de mim aqui como Ele, que eu tenho muito o que viver com minhas filhas. Ele disse que o que era mais precioso pra ele era a família, por isso eu deveria voltar. Ele me deu vida".

A artista falou que logo receberá alta hospitalar para seguir o tratamento em casa. "Logo estarei em casa e vamos vencer essa batalha, a cirurgia foi um sucesso, obrigada aos médicos e todos aqui no hospital que estão cuidando de mim. Quero que todos saibam que quando temos fé, nós somos curados de qualquer enfermidade, a fé cura".