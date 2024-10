Gretchen cumpre promessa em meio à multidão e diz que se mudará para o Pará

Gretchen esteve na procissão junto a seu marido, o paraense Esdras de Souza. O evento, realizado há mais de 200 anos, reúne devotos para celebrar e agradecer por pedidos atendidos.

A artista também publicou uma série de stories no Instagram com momentos do evento. "Sim, eu paguei minhas promessas", escreveu em um deles. "Viva Nossa Senha da Nazaré!"

Em entrevista à TV Liberal, Gretchen disse que segue mantendo sua casa no Pará. "A gente não consegue se libertar daqui. É a paixão e amor".

Ela ainda garantiu que irá se mudar para o estado após sua filha Valentina Miranda, 12, completar 18 anos. "Ele [seu marido] não consegue estar longe, sente muita falta. Tanto é que dessa vez ficaremos até quase ao Natal. E a gente volta a morar no Pará com certeza".