Surgiu com carrão após despejo: quem é João Palma, filho de Mário Gomes?

Quem é João Palma?

É filho de Mario com a arquiteta Raquel Palma. Juntos, o casal também teve Catarina, 15. Além deles, Mário tem mais duas filhas.

João é ator e músico. Ele começou no teatro ainda na infância. Recentemente, lançou o single "Lado Selvagem"— e foi para o clipe que apareceu dirigindo o Porsche.





Ele até aproveitou a polêmica com o despejo da mansão para divulgar a música. "Não tenho tempo para perder com isso. Estou focado na minha carreira, entendeu? Tenho um projeto muito grande vindo por aí. Estou focado, não tenho tempo a perder. Bola para frente e vamos seguir", disse no Instagram na época.