Christiane Torloni relembra casos sobrenaturais durante a novela 'A Viagem'

Torloni, então, entrou em contato com Wolf Maia, diretor da novela, que pertence a uma família espírita muito tradicional de Goiás. "Falei: 'Wolf, a gente pediu licença para fazer esse trabalho?'. Porque acredito nessas coisas. Quando a gente vai trabalhar com coisas reais, mesmo, você tem que fazer uma mentalização. Falei: 'Preciso fazer alguma coisa, estou tão cansada, chega na hora de dormir e a casa vira, as coisas caem e tal.' Aquilo começou a me incomodar mais do que assustar".

A atriz, então, fez um encontro oração na casa. "Eu fiquei quietinha lá, eles oraram, me concentrei, e parou". Na conversa, Torloni falou sobre o conteúdo das cartas que recebia durante a exibição da novela.

Na época, muitos telespectadores enviavam escritos para ela. "A maioria eram psicografadas. Diziam: 'Fica calma, tá tudo bem, esse trabalho precisa ser feito, vai confortar as pessoas, estão acalmando'. Eu orava. Essa é a nossa ferramenta".