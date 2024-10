Virginia mostra a barriga 1 mês após parto de José Leonardo; veja fotos

Virginia Fonseca, 25, mostrou nesta terça-feira (8) o resultado de sua barriga exatamente um mês após o parto de José Leonardo, seu terceiro filho.

O que aconteceu

A influenciadora postou uma foto de biquíni preto em frente ao espelho. Na imagem, é possível ver a redução praticamente completa do inchaço após a gravidez.

Virginia ainda mostrou o momento em que fazia uma compressa de gelo e uma massagem na região. "A massagem é maravilhosa. No outro dia, meu amigo... Até por questão da cesárea. No outro dia eu acordo muito leve, sabe? Na região da cesárea", explicou ela nos Stories do Instagram.