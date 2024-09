Samara Felippo debocha de look que usou em festa black-tie há 20 anos

Samara Felippo, 45, resgatou um registro de um look que usou para ir a uma festa black-tie em 2003.

O que aconteceu

A atriz compartilhou o clique de seu acervo de reportagens. Ela mostra a página de revista em que exibiu seu look para o Prêmio Qualidade Brasil, realizado há mais de 20 anos.

Para a ocasião, ela usou uma saia preta na altura dos joelhos e uma blusa sem mangas cor-de-rosa. "O traje era black-tie e a do Méier foi como??? E ainda era solteira e 'despojada'. Jesus, socorro", brincou Samara, citando o bairro do Méier, na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde cresceu.