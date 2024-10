Mãe de MC Ryan se pronuncia sobre vídeo de agressão: 'Todo mundo briga'

Desculpem o desabafo de uma mãe. Eu não estava nem conseguindo levantar da cama. Quem me conhece sabe que eu sou certo e que o Ryan já tinha sido corrigido.

O caso

Giovanna Roque e MC Ryan Imagem: Reprodução/Instagram @giroquue

Vídeo mostra o cantor agredindo a ex-namorada, Giovanna Roque, com um chute. A jovem de 25 anos é mãe de Zoe, de nove meses, fruto do relacionamento. Ela havia anunciado o término da relação no dia 12 de setembro.

Namoro durou pouco mais de um ano, entre términos e reconciliações. A agressão teria ocorrido em abril, na casa do funkeiro, quando a filha do casal tinha três meses.