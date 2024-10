Al Pacino revela que 'vivenciou a morte' na pandemia e diz: 'Mas sobrevivi'

Al Pacino, 84, relatou que vivenciou uma experiência de quase morte durante a pandemia de covid-19, quando chegou a ficar sem pulso, em 2020.

O que aconteceu

Ator explicou que ficou sem pulso após sofrer reação a esteroides durante tratamento de infecção causada pela covid. "O que aconteceu foi que eu me senti mal, excepcionalmente mal. Então tive febre, e estava ficando desidratado e tudo mais. Pedi para alguém me trazer uma enfermeira para me hidratar. Eu estava sentado lá em casa, e eu tinha sumido. Assim. Eu não tinha pulso", declarou em entrevista repercutida pelas revistas People e The New York Times Magazine.

Ele destacou que precisou ser reanimado por uma equipe de paramédicos. "Em questão de minutos eles estavam lá — a ambulância na frente da minha casa. Eu tinha cerca de seis paramédicos naquela sala de estar, e havia dois médicos, e eles estavam com essas roupas que pareciam ter vindo do espaço sideral ou algo assim. Foi meio chocante abrir os olhos e ver aquilo. Todo mundo estava ao meu redor, e eles disseram: 'Ele voltou. Ele está aqui".