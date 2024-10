Deolane compartilha experiência da mãe na prisão: 'Ela era comando de cela'

Deolane Bezerra, 36, deu detalhes do que a mãe, Solange Bezerra, 56, viveu enquanto estava presa.

O que aconteceu

A influenciadora brincou que sua mãe era a "velha da faxina" na cela em que estava, pois ficava atenta à limpeza do local. "A mãe era comando de cela, viu? Comando de cela, embaçava na limpeza", disse ela em stories publicados nesta sexta-feira (4).

Após ser questionada pela filha, Solange revelou que sua maior preocupação no cárcere era ser violentada por outras detentas. "Ter que fazer safadeza com as outras presas, tem gente que obriga né?", respondeu ela.