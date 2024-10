Dakota Fanning relembra situações de quando era criança em Hollywood

Dakota Fanning, 30, relembrou algumas "perguntas inapropriadas" que teve que responder quando ainda era uma criança em Hollywood.

O que aconteceu

A atriz norte-americana iniciou sua carreira aos 7 anos de idade, após estrelar 'Uma Lição de Amor' (2001) ao lado de Sean Penn e Michelle Pfeiffer. Em entrevista para a matéria de capa da revista The Cut, Dakota contou com o que teve que lidar. "Em entrevistas, quando eu era jovem, lembro dos jornalistas me perguntando: 'Como você está fazendo para evitar se tornar uma garota de tabloide?'".

Isso se refere às celebridades mais novas, que se envolvem em polêmicas e acabam virando alvo da mídia. "As pessoas faziam perguntas superinapropriadas. Eu estava em uma entrevista quando criança e alguém perguntou: 'Como você consegue ter amigos?' É tipo, hã?"