Gracyanne Barbosa revela cantadas de mulheres: 'Mais atiradas'

Gracyanne Barbosa, 41, revelou nesta terça-feira (1º) que tem sido alvo de muitas cantadas de mulheres desde que se separou de Belo, 50.

O que aconteceu

A influenciadora contou que não tem recebido investidas de homens. "Os caras têm medo. Quando anunciamos que estávamos separados, eu falei: 'Agora vou receber um monte de mensagem'. Mas nenhuma. Não é que foi pouca, foi nenhuma mensagem de homem", disse ela no podcast Ticaracaticast.

Gracyanne contou como é abordada por mulheres em diversos ambientes. "Mulher é corajosa. É no Instagram, é no FanFever [plataforma de conteúdo adulto], é pessoalmente, é no banheiro da academia", assumiu.