Davi Brito se revolta com críticas e avisa: 'Vou sair para beber e namorar'

O ex-motorista de aplicativo disse, ainda, que não vai mudar seu jeito de ser. "Não vou mudar porque as pessoas querem que eu mude. Vou continuar sendo quem eu sou, com a minha essência, com a minha personalidade. Não vou mudar por causa de ninguém".

Davi aproveitou para dar um conselho a pessoas que sofrem com críticas na internet. "Então, meu irmão, um conselho que eu te dou: para de olhar para as críticas dessas pessoas na internet, pessoas imundas que não tem o que fazer em suas casas, que fica coçando e cheirando o dia todo, não faz p*rra nenhuma. Enquanto eles estão falando de você, você está curtindo, vivendo, porque quando você morrer, você não vai levar nada".