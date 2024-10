Ana Paula Almeida diz que sofreu pressão estética no Xou da Xuxa

A ex-assistente de palco do Sou da Xuxa contou, ainda, que desenvolveu problemas psicológicos. "Nunca tive bulimia e anorexia, mas tive compulsão. Compenso as minhas emoções, seja tristeza ou alegria, na comida. E como bem e em excesso. Não tenho o hábito de comer salgadinho, fast food, de comer só porcaria. Mas tenho o hábito de comer coisas como chocolate, vários tipos de pães italianos com recheio… E isso engorda".

Ana Paula afirmou que logo depois da estreia de 'Pra Sempre Paquitas' (Globoplay), ela fez uma nova dieta. "Há cinco anos me trato para compulsão alimentar e ansiedade. Graças a Deus, não preciso tomar remédio, mas sou impulsiva e faço muitas coisas ao mesmo tempo. Quando me vi no documentário, me senti muito grande e fiz um detox. De lá para cá, já perdi 11 quilos".

A ex-paquita finalizou falando sobre a impressão no documentário. "Foi um privilégio ter sido uma paquita diante de milhares de meninas que queriam ter sido e deixar minha história eternizada para as próximas gerações. A mensagem do documentário é muito importante: disciplina, amor, correr atrás dos sonhos, ter limite com os abusos. Todo mundo achava que ser paquita era um mar de rosas".