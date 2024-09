Ex-BBB Angélica desfila na Semana de Moda de Paris: 'Além dos meus sonhos'

Após participar do "BBB 15" e do "No Limite 5", ela contou que nunca teve a chance de estar na edição paulistana do evento de moda. "Eu nunca recebi um convite para participar nem do São Paulo Fashion Week. Nem pra ocupar a primeira fila de um desfile", afirmou.

Hoje eu fui um destaque na Paris Fashion Week. Estava escrito em algum lugar. Angélica Ramos

Angélica também agradeceu à estilista pelo convite. "Eu sou muito grata por você existir... Estou muito feliz que fizemos nossa estreia juntas", escreveu ela no Instagram.

A influenciadora, que hoje vive na Bélgica, contou que uma oportunidade como essa sempre lhe pareceu distante. "Nem nos meus sonhos mais loucos eu imaginei viver isso. Sempre esbarrei na falta de altura, na exuberância dos quadris e tudo que um corpo preto representava... Hoje, tive a chance de viver algo além dos meus sonhos", disse ela em entrevista à Quem.