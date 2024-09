Maria Bethânia resgata foto em homenagem a Gal Costa, que faria 79 anos

Maria Bethânia, 78, emocionou os fãs ao resgatar um clique da juventude para homenagear Gal Costa, que completaria 79 anos nesta quinta-feira (26).

O que aconteceu

Em suas redes sociais, a cantora escreveu um texto emocionante para a amiga, que morreu em novembro de 2022. "O meu canto é a luz? Hoje, Gal Costa completaria 79 anos. Peço aos senhores uma chuva de palmas para a voz imortal de Gal. Gal para sempre!"

Além disso, a irmã de Caetano Veloso compartilhou alguns vídeos com a artista. "Uma voz, um cristal. Não conheço outra voz com aquele timbre nem com aquela pureza sonora. Acho a voz dela uma coisa rara", escreveu Bethânia em um trecho do documentário "Os Doces Bárbaros".