Filha de Manoel Carlos admite que novelas de seu pai eram 'muito machistas'

Júlia Almeida admitiu que as novelas de seu pai, Manoel Carlos, eram "muito machistas", mas ressaltou que o novelista "sempre foi apaixonado pelo universo feminino".

O que aconteceu

Almeida ponderou que o machismo nas tramas do pai refletem o comportamento da sociedade, que ainda é bastante machista. "As novelas do meu pai eram machistas, claro que sim. Vivemos ainda em um mundo muito machista. O que nós mulheres temos são todos os direitos, mas o mundo ainda é machista, claro", declarou em entrevista ao canal do YouTube de Veja Gente.

A atriz afirmou que, embora reconheça o machismo nas obras do pai, não cabe a ela erguer bandeiras. "Eu não sou de ficar levantando bandeira, brigando, mas que temos ali [nossos direitos] tudo bonitinho, nós temos. Agora precisamos às vezes relembrar nossos direitos. É chato? É, mas não vou ficar de mimimi. Agora são, sim, novelas muito machistas."