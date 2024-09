Sergio Guizé faz post polêmico sobre pedido de prisão de Gusttavo Lima

Sergio Guizé, 44, fez uma publicação polêmica sobre o mandado de prisão do cantor Gusttavo Lima, 35.

O que aconteceu

O ator usou o feed de seu perfil do Instagram para compartilhar a imagem de um rapaz parecido com o cantor sertanejo. "Gusttavo Lima quando fizer um mês sem academia e harmonização facial", legendou ele no post.

A postagem dividiu opiniões. "Não vejo graça", disse uma seguidora; "Gente, achei que era umas das dezenas de páginas de fofoca que eu sigo. Mas o Sergio Guizé, estou perplexa", comentou outra. "Fiquei incrédula também, mas adorei", afirmou uma terceira.