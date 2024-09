Tumor, sarna, micose: Defante explica 'olho caído' e processo para corrigir

Então, no início deste ano, Defante decidiu passar pela cirurgia para fazer a correção. Porém, o resultado do procedimento não deu certo, piorando a aparência da região. "Teve um sangramento interno, ficou meio roxo. Então o médico sugeriu puxar o ponto para fazer um ajuste. É tipo puxar a persiana, só que é a pálpebra", explica.

Defante passou por um segundo procedimento cirúrgico simples, que apesar de resolver o 'olho caído', teve como resultado um novo inchaço. " E eu pensando: 'Não sei nem mais se vai ficar bom'. Precisei cancelar todos os meus trabalhos de carnaval."

Mas nessa ajuste ele descobriu o que eu tinha: a pálpebra caída se chama pitose palpebral adquirida, isso eu já sabia. O motivo eram os inchaços, mas não sabia porquê inchava. O inchaço era por causa de sangramento, chamado hemangioma capilar, um tumor benigno. E não dava para ver, por isso nenhum médico descobria.

Eles são formados pelo crescimento anormal de pequenos vasos sanguíneos que geram um edema. Recebendo o diagnóstico, Defante precisou fazer um tratamento com corticoides para fazer o edema no olho regredir. "Quem já tomou corticoide sabe que isso é uma bomba para o organismo. Incha, vários efeitos colaterais, humor alterado, baixa libido."

Na época do tratamento medicamentoso, Diogo Defante foi chamado para fazer o quadro "O Domingão tá vendo BBB" no Domingão com Huck, que ele fez usando tapa-olho. "No final eu já estava todo inchado, tava terrível para a autoestima. Eu estava dando umas desculpas, falei que era harmonização. Tava gostando dessa coisa de ninguém saber. Fui fazer o terceiro procedimento com laser. Ficou o olho inchado pela terceira vez e eu todo inchado."

Dois dias antes de gravar seu videoclipe, Diogo relata que começou a ter muita coceiras e uma erupções na pele, achando que era desmame dos corticoides. "Ela [a médica] falou: 'Isso daí é sarna'."