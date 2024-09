Criadores de 'Friends' refletem sobre 30 anos da série após perda de Perry

O produtor ainda relembrou a luta de Perry contra o vício. Segundo ele, o ator parecia estar melhor nos anos anteriores. "Ele vinha lutando o bom combate por tanto tempo, e realmente parecia que, desde a reunião [do elenco de 2021], ele finalmente havia encontrado um pouco de paz", disse

Em agosto deste ano, cinco pessoas foram indiciadas pela morte do ator. De acordo com a investigação, Perry teria voltado ao vício em 2023, quando começou a ser abastecido pelos médicos Salvador Plasencia e Mark Chavez. Durante dois meses, eles teriam vendido 20 frascos da droga por US$ 55 mil (aproximadamente R$ 300 mil na cotação atual), apesar de pagarem apenas US$ 12 (R$ 65) por cada frasco.

Assistente pessoal se declarou culpado. Kenneth Iwamasa trabalhava próximo ao ator e confessou que aplicou doses da droga em Perry. Segundo documentos judiciais obtidos pelo jornal The New York Times, Iwamasa teria aplicado pelo menos três doses de cetamina no ator no dia da morte, sendo que a última teria sido "uma dose grande", a pedido do próprio Perry.