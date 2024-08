Médicos e 'rainha da cetamina': o que se sabe da morte de Matthew Perry

Operação investiga fonte da droga comprada por Perry. Segundo Martin Estrada, procurador de Justiça dos Estados Unidos, a operação mirou também médicos e traficantes que fariam parte do esquema de venda de cetamina. Utilizada como anestésico e em tratamento de depressão resistente, a cetamina é um medicamento de uso controlado e teria sido vendida em grandes quantidades de forma ilegal ao ator. De acordo com a agência de notícias DW, a dose que causou a morte de Perry é utilizada somente de forma monitorada em pacientes que precisam de anestesia geral para cirurgias.

Médicos responsáveis por vender a cetamina exploraram o vício de Perry. De acordo com a investigação, Perry teria voltado ao vício em 2023, quando começou a ser abastecido pelos médicos Salvador Plasencia e Mark Chavez. Durante dois meses, eles teriam vendido 20 frascos da droga por US$ 55 mil (aproximadamente R$ 300 mil na cotação atual), apesar de pagarem apenas US$ 12 (R$ 65) por cada frasco.

Perry teria sido xingado pelos médicos. Em uma das mensagens recuperadas pela investigação, Plasencia escreveu: "Gostaria de saber quanto esse idiota vai pagar [pela droga]. Vamos descobrir". Segundo Estrada, os médicos tinham conhecimento da gravidade do vício de Perry, mas seguiam fornecendo cetamina ao ator. "Em uma ocasião, ele [Plasencia] injetou cetamina em Perry e o viu congelar e sua pressão arterial subir", contou o procurador.

Esses réus se aproveitaram dos problemas de dependência de Perry para enriquecer. Eles sabiam que o que estavam fazendo era errado. No final, esses réus estavam mais interessados em lucrar com Perry do que em cuidar de seu bem-estar. Martin Estrada, procurador de Justiça dos EUA

"Rainha da cetamina" também foi indiciada. De acordo com a polícia, Jasveen Sangha, traficante conhecida como "rainha da cetamina", também foi indiciada no caso de Perry. Segundo a investigação, ela vendeu o lote da droga que causou a morte de Perry a Eric Fleming, considerado intermediário no esquema e também indiciado no processo. Sangha já esteve vinculada anteriormente à morte por overdose de outro homem por conta da droga.