Chico: Globo precisa repensar crenças limitantes e encarar os problemas

Com a estreia de a A Fazenda 16 (Record), Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram a estratégia aplicada pela Globo para disputar a audiência com o reality rural. A emissora aumentou o tempo do Jornal Nacional, exibiu a novela "Mania de você" e fez uma dinâmica para celebrar o top 10 do Estrela da Casa.

Apesar da estratégia, A Fazenda conseguiu aumentar em 75% sua audiência em relação à estreia no ano passado. "Existe uma crença que quando a Globo não está bombando é porque o público mudou a forma de consumir televisão", argumenta o colunista na Central Splash da terça-feira (17). "A Fazenda conseguir crescer em relação a 2023, não é relevante?"