Fabiana Justus ganha festa de aniversário em hospital em meio a tratamento

Fabiana Justus, 38, ganhou uma festa de aniversário no hospital em meio ao tratamento contra o câncer.

O que aconteceu

A influenciadora foi diagnosticada com leucemia no começo deste ano. Na manhã desta terça-feira (17), a empresária foi ao hospital para tomar os medicamentos de manutenção, e foi surpreendida com uma pequena celebração de aniversário.

Ao entrar no quarto, ela foi recebida por enfermeiras cantando parabéns, com direito a decoração com bexigas e uma carta da equipe do hospital. "Ganhei festinha de aniversário no hospital. Fofas! Vocês são demais!".