Bruna Marquezine explica unfollow em Yasmin Brunet: 'Não existe convívio'

Bruna Marquezine, 29, deixou de seguir Yasmin Brunet, 36, nas redes sociais e esclareceu a situação.

O que aconteceu

Após especulações de que o unfollow teria relação com o seu namorado, João Guilherme, Bruna Marquezine decidiu esclarecer. "Eu sempre tive carinho por Yasmin, que sempre me tratou bem. Não existe convívio na vida real. Não há interação, proximidade. Não há necessidade de problematizar isso. É natural da vida. Mas já até me arrependi, já que tudo vira um problema nas redes sociais", disse ela para a página Condomínio da Fifi.

Bruna também disse que o ato não significa desentendimento: "Nem gostaria que ela achasse que não gosto dela ou que algo aconteceu. Não aconteceu nada. Eu não levo follows e unfollows tão a sério assim. Eu deixo de seguir pessoas o tempo todo, por diversos motivos, e quase nunca é por alguma desavença."