Namorado de Alane Dias posta momentos românticos durante viagem ao Pará

Lucas Silva, atual namorado de Alane Dias, abriu o álbum de fotos da viagem que fez com a amada ao Pará, terra natal da ex-BBB.

O que aconteceu

O namorado da ex-participante do BBB24 compartilhou uma série de fotos românticas que fez com a amada durante uma viagem que fizeram para o Pará. Entre as imagens, os dois aparecem curtindo a natureza, passeando de bicicleta e mergulhando no rio.

O irmão do cantor Silva agradeceu os momentos que viveu com Alane. "Belém do Pará gostoso demais", escreveu ele na legenda.