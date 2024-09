Falas de Acesso: Globo aposta em diverisdade em especial contra preconceito

Flavia Cintra, apresentadora do Falas de Acesso, nos bastidores. Imagem: Lucas Seixas

Segundo a roteirista Malu Vergueiro, assim como o didatismo, a identificação foi uma das premissas na hora de fechar o recorte do conteúdo do programa. "A ideia é que o público se reconheça em certas falas e situações corriqueiras do cotidiano, que serão reproduzidas não só nos experimentos sociais, mas em outros momentos do especial. Queremos que a pessoa chegue ao final do programa com muito aprendizado na bagagem. "Então é errado falar que a pessoa com deficiência é especial? Eu não sabia, mas agora entendi…"

Para Flávia Cintra que participou do processo, os experimentos sociais propõem a reflexão sobre a como é ser julgado e excluído por conta de uma única característica. "Nós, que temos alguma deficiência, vivemos isso todos os dias. Não dá para simular como é viver com uma deficiência porque isso não é factível, mas dá para experimentar um pouco da sensação de não ser considerado, de ser invisível ou de não caber nos espaços que deveriam ser pensados para todas as pessoas. Tem sido muito interessante assistir o momento em que essa ficha cai para os participantes. Tenho a impressão de que o público vai se surpreender."

O influenciador Ivan Baron também participa do especial e vai para as ruas de São Paulo, onde coloca a população diante de uma questão óbvia: O que é mais universal em termos de acesso? Uma rampa ou uma escada? Entre as duas, para qual você costuma se direcionar? Lendo assim parece simples, mas quando você está na companhia de uma pessoa com deficiência ou é a pessoa com deficiência, percebe que o problema é bem maior, falta o básico: o direito de ir e vir.

O especial tem como consultores Camila Alves, Haonê Thinar, Priscila Siqueira, Léo Castilho, Pedro Fernandes, Clara Kutner, Wanderley Montanholi, além dos diretores Daniel Gonçalves e Pedro Henrique França, e do influenciador Ivan Baron.