Poliana diz que está com saudades e Leonardo reage: 'Nós demos duas hoje'

Poliana Rocha, 47, disse que estava com saudades do marido, o cantor Leonardo, 61, e o artista expôs a vida sexual do casal.

O que aconteceu

Poliana posou deitada ao lado do cantor e desabafou sobre sentir saudade quando ele está fora de casa por causa do trabalho. "Estou aqui curtindo uma preguicinha com esse gato maravilhoso, daqui a pouco ele viaja. Tem show quinta, sexta e domingo. E é isso, parece que eu já tô com saudades dele, nem matei, porque ele não para em casa", disse nos stories do Instagram.

Leonardo logo respondeu que eles tinham acabado de ter relações sexuais. "Nós demos duas hoje, como é que não matou?", brincou.