Não era Dragon Ball: plantão da Globo interrompeu esse programa no 11/09

Há 23 anos, o ataque terrorista de 11 de setembro abalou o mundo quando dois aviões se chocaram contra as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York, às 8h45 do horário de Brasília.

Passadas mais de duas décadas, diversos acontecimentos ligados ao atentado se desenrolaram no cenário mundial, incluindo até mesmo uma curiosa teoria envolvendo o desenho "Dragon Ball".

A teoria em questão sugeria que a transmissão da Globo foi interrompida no exato momento em que o personagem Goku se transformaria em um Sayajin nível 3, um momento marcante em sua jornada para enfrentar Majin Boo, mas isso não é verdade.