Yas: Comportamento de fãs de Deolane diante de presídio é inadmissível

Leão concordou com Yas e incentivou os 'militantes' pró-Deolane a empregarem suas energias em causas mais úteis. "Ninguém vai brigar na porta do presídio por ter 50 mulheres dividindo uma cela onde caberiam 20. Preferem brigar por causa da Deolane, que tem advogados para defendê-la. Pelo amor de Deus, gente!"

Preconceito revelado por Thalita Carauta é relato importante

Yas Fiorelo repercutiu também o relato de Thalita Carauta, 41, sobre ter sofrido preconceito por seu passado como comediante. Ela afirmou ter enfrentado barreiras no mercado, assim como outros colegas, por ter integrado o elenco do extinto humorístico Zorra (Globo).

Yas concorda que, por várias vezes, um ator cômico tende a ser erroneamente visto como mais limitado. "O que ela fala é muito importante, porque as pessoas não estão acostumadas a enxergar as diversas possibilidades de um ator de comédia. Pensam que, só porque a pessoa fez um personagem humorístico no Zorra, não é capaz de interpretar um personagem mais sério."