Pedro Sampaio diz que pai ficou em choque após revelar sua sexualidade

Pedro Sampaio, 26, revela sobre a exposição de sua sexualidade e como seu pai reagiu.

O que aconteceu

O cantor contou sobre a decisão de revelar sua sexualidade e a reação do pai. O papo aconteceu no programa Conversa Com Bial (GNT), exibido nesta segunda-feira (9).

Ele comentou como foi expor sua sexualidade no Lollapalooza. "Este momento foi muito disruptivo para mim. Senti que não estava tendo controle da minha história. Vi que tinham pessoas querendo contar a minha história por mim. Tomar as rédeas da minha narrativa e eu pensei: não posso ficar apático e aí tive a ideia de fazer isso no Lollapalooza, chamei o Lulu Santos e ele foi incrível. Foi um réveillon da sexualidade", declarou.