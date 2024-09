Luana Piovani revela problema no quadril e muda rotina de exercícios

Luana também não poderá correr e fazer longas caminhadas, para evitar impacto no joelho. "Aí, meu bem, nada como 48 anos, né? Apesar dessa estampa e desse espírito jovem maravilhoso. Corpinho tá gasto, daí o que significa? Que eu não posso mais correr, joelho, não posso mais caminhar, porque faz pressão e impacto no joelho e agora no quadril."

Ela afirmou que foi autorizada a fazer natação, mas que não quer praticar a atividade em um país frio (Portugal, onde mora). "Não posso mais fazer elíptico, eu posso fazer natação, e eu não sou dessas de fazer natação em um país frio. Ah, e a piscina é aquecida. Gente, aquecida pra mim é a água que cai do meu chuveiro no meu banheiro quando eu tomo banho. Fora que até você ficar pelado, até você entrar, até você sair, você já morreu de frio."

A artista contou que vai voltar para a musculação. "Porque a gente vai ganhando idade, vai perdendo massa muscular. E é super importante que a gente tenha massa muscular. É o que vai nos proteger ao longo da vida. Eu vou morrer depois dos cem. Preciso adquirir massa muscular, né, gente? Este corpo tem que estar arrumado pra conseguir dar conta de tudo. Desses cem anos ainda que eu vou viver. E a maior parte da massa muscular tem que ser na perna. Uma vez que os maiores músculos estão na perna. Bom, então muita mudança no ano novo, não? Olhando metade do copo cheio, que bom que tem solução. E é isso".