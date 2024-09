'Renascer' tem até 'FIM' patrocinado: publicidade anuncia troca de novelas

Se a releitura de "Renascer" não alcançou nem 30% do país, o que corresponde à metade do que um folhetim da emissora atingia há três décadas, hoje uma novela compensa parte da perda com os ecos nas redes sociais.

Mas ainda que seu poder de juntar gente em torno da TV já tenha sido duas vezes maior, nada tem hoje o potencial de unir 17 milhões de pessoas diante de uma mesma atração ao longo de seis meses, de segunda a sábado.

Com média de 26 pontos ao longo de sua trajetória, "Renascer" atingiu seu recorde com 28,3 pontos no capítulo de quarta-feira, quando Egídio foi espetacularmente enforcado. Sem grandes conflitos a solucionar no último dia, "Renascer" não superou seu recorde no episódio final.

Zinha (Samantha Jones) e Lilith (Lucy Alves) em 'Renascer' Imagem: Reprodução/Globo

O último capítulo foi selado por beijos entre héteros e um beijo gay, protagonizado por Lucy Alves e Samantha Jones. Mas o beijo mais emocionante foi de outra dimensão, e ficou entre pai e filho - Inocêncio e João Pedro (Juan Paiva) -, endossando o DNA de um autor que costumeiramente gosta de explorar a delicadeza e os conflitos nas relações entre pais e filhos.

Ruy Barbosa também traz na sua obra elementos prontos para levantar discussões sobre reforma agrária - desde "Meu Pedacinho de Chão", toda trama sua apresenta um perrengue entre vizinhos, e em "Renascer" isso não foi diferente. A novela deu espaço ainda ao reflorestamento e ao trabalho análogo à escravidão, temas que ganharam estofo na releitura de Luperi.