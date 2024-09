Fogo atinge obras do Canecão no RJ; chamas já foram controladas

A obra de reconstrução do Canecão, na zona sul do Rio de Janeiro, foi atingida por fogo na manhã desta quarta-feira (4). As chamas foram controladas rapidamente.

O que aconteceu

O incidente ocorreu durante a demolição das estruturas de aço na parte da frente do Canecão. Enquanto a equipe cortava uma estrutura metálica, uma fagulha acertou acidentalmente um recipiente de fibra que estava no local, que pegou fogo. A informação foi confirmada em nota a Splash pelo consórcio Bonus Klefer, responsável pela reconstrução do Canecão e que explorará o local por 30 anos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a situação já havia sido controlada pela equipe. Segundo o jornal O Dia, o quartel do Humaitá foi acionado às 8h58 para conter as chamas, controladas por volta de 9h50.