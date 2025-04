Debora Bloch 'foge' dos 'little monsters' e revive Odete Roitman nas redes

A cantora se apresenta neste sábado, 3, em um show gratuito na Praia de Copacabana, com transmissão ao vivo. Segundo a Prefeitura do Rio, a expectativa é de que o evento reúna cerca de 1,6 milhão de pessoas.

A brincadeira de Debora foi recebida com entusiasmo nas redes e lida como uma provocação no estilo de Odete Roitman, personagem imortalizada por Beatriz Segall em 1988 e que agora ganha nova interpretação no remake. A nova versão de Vale Tudo estreou em março e marcou a entrada de Odete no capítulo exibido no último sábado, 26.

Na cena, Odete aparece ao telefone com a irmã, Celina. Ela diz que está chegando ao Brasil, mas avisa que não vai se hospedar na casa da família. Prefere ficar em um hotel, desde que seja "limpinho" e com privacidade.

Em tom irônico, reclama ainda da presença de "mendigos na porta" e diz que quer evitar ouvir português ou encontrar outros brasileiros; falas que repetem o estilo da personagem na versão original, exibida em 1988.