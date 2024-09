Bárbara Borges fala sobre A Fazenda, e web aponta indireta para Deolane

Bárbara Borges, 45, recordou sua participação na 14ª temporada de A Fazenda nesta quarta-feira (4). Para internautas, os posts seriam indiretas para a sua rival no reality show, Deolane Bezerra, 36, presa em operação contra lavagem de dinheiro.

O que aconteceu

Bárbara falou sobre a sua vitória no programa dois anos atrás. "Hoje eu acordei assim com uma sensação tão boa, uma sensação de paz, sensação de firmeza. Firmeza das minhas atitudes, ações, de quem eu sou", disse ela nos stories do Instagram.

A atriz não citou Deolane nem as brigas que elas tiveram em A Fazenda, mas afirmou estar "de alma lavada". "Estou em paz, com sensação de alma lavada. Vivi grandes desafios, é isso. Desejo sempre o bem que está no meu coração para todos."