Luana Piovani diz que filho se machucou após atravessar porta de vidro

Nesta terça-feira (3), Luana Piovani usou as redes sociais para contar que seu filho, Bem, de 9 anos, se machucou após atravessar uma porta de vidro na casa do pai, Pedro Scooby.

O que aconteceu

A atriz disse que está com uma lesão no joelho por levar o filho no colo para a praia. Ele precisou ser carregado por medo do contato da areia com os ferimentos que teve após o acidente. "O Bem está com uns machucados na perna bem feios. Ele atravessou uma porta de vidro na casa do pai e as duas feridas da perna estão grandes. Estávamos um pouco inseguros em relação à areia e fui carregando ele no colo".

Luana explicou que Bem não está sentindo ardência nos machucados e que está tudo bem. "Graças a Deus, não está ardendo o machucado do Bem. Quando ele sai da água, seca. Trouxe as coisinhas todas para ficar limpando, então está tudo sob controle".