Viih Tube gasta R$ 10 mil em um só dia de compras de enxoval 'compacto'

Viih Tube compartilhou neste sábado (31) detalhes das compras para o enxoval de Ravi, seu segundo filho.

O que aconteceu

A influenciadora disse que gastou R$ 10 mil na compra de 82 peças de roupas para o bebê. A famosa, que está no sexto mês de gestação, foi às compras ao lado do marido, Eliezer, e da mãe, Viviane Di Felice, e exibiu tudo em um vídeo compartilhado em seu canal no YouTube.

Viih Tube destacou que o enxoval de Ravi será "compacto", pois vai aproveitar peças de sua primogênita, Lua —além disso, ela ganhou "mimos" de marcas. "O enxoval do Ravi será mais compacto, porque no da Lua fomos em um monte de loja, fomos no exterior... A gente ganhou muita roupa para ele, dessa vez fui inteligente: peguei as marcas que mandaram mimos para ela e pedi mimos para ele já pensando no enxoval", explicou.