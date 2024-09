Giulia Be sobre noivado midiático: 'Coisas ficam entre quatro paredes'

"Certas coisas na vida devem permanecer entre quatro paredes, já outras, gritadas pelos quatro cantos do mundo."

Giulia Be, em entrevista à Quem

A noiva de Conor disse entender a curiosidade da imprensa. "Apesar de a mídia às vezes ser intensa, o motivo da atenção é tão maravilhoso que jamais nos incomodaria."

A artista se mostrou agradecida pelo momento que vive com o noivo. "Nos sentimos muito abençoados pela fase que estamos vivendo e sortudos por ter recebido tantas mensagens de amor e carinho."

A cerimônia principal do casamento será realizada nos EUA. Entretanto, Giulia reforçou a importância de realizar uma festa também no Brasil, seu país natal.