Lucas rebate crítica por estar longe de Carlinhos em meio a câncer do sogro

Lucas Guimarães, 30, rebateu as críticas que vem recebendo por não estar perto do marido, Carlinhos Maia, 33, em meio à descoberta de que o pai dele, Virgílio Maia, está com câncer. Lucas está em Maceió, enquanto Carlinhos e sua família encontram-se em São Paulo.

O que aconteceu

Guimarães alfinetou os haters e deixou claro que só deve satisfações ao companheiro. "Triste ter que estar provando as coisas como se fosse casado com um milhão de pessoas. Domingo estarei com eles lá, com fé em Deus", esclareceu o influencer, por meio dos stories de seu Instagram.

Lucas admitiu que o diagnóstico do pai deixou Carlinhos muito abalado. "Ele tem a casca dura, dá uma de difícil, mas o coração ali só quem vive com ele sabe como é. Acredito que esse será um momento em que ele se apegará ainda mais a Deus. Ele chorou demais, foi um baque muito grande para todos. Porém, esse mal não é para a morte."